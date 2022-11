Gakpo, il gioiello del PSV che ha lanciato l’Olanda

L’Olanda ha battuto 2-0 il Senegal nell’esordio dei Mondiali. Una gara non bella, equilibrata fino all’84’, quando su un lancio di Frankie de Jong, di testa Cody Gakpo ha anticipato un imperfetto Mendy, per la rete degli Oranje.

Primo gol a un Mondiale per il giocatore, classe 1999, gioiello del PSV Eindhoven. Ala sinistra d’attacco, ma anche prima punta o mezz’ala all’occorrenza, Gakpo è reduce da una stagione straordinaria, fino a novembre, dove ha già raccolto 18 gol e 15 assist tra Nazionale e PSV. Giocatore seguitissimo da tanti club importanti e ora la vetrina mondiale potrà solo che far aumentare le pretendenti, ma il prezzo ovviamente salirà.

Gakpro è cresciuto nel PSV da quando era ragazzino, ha debuttato nel 2018 in prima squadra e ha vinto con il club il campionato olandese nel 2017-18 e nelle ultime due stagioni, ha vinto due coppe di Olanda e due Supercoppe.

In Nazionale conta 11 presenze e 5 gol.

Foto: twitter FIFA