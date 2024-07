Gakpo e doppio Malen: 3-0 Olanda e quarti di finale. Romania eliminata

L’Olanda non fallisce l’occasione, batte una combattiva Romania per 3-0 e va avanti nella manifestazione. I ragazzi di Ioardanescu che comunque hanno disputato un discreto Europeo vengono eliminati e tornano a casa. Gli Orange vanno avanti grazie a Gakpo al 20′, l’attaccante del Liverpool riceve sulla sinistra, entra in area e col destro calcia sul primo palo trafiggendo un non irresistibile Nita. L’Olanda non demorde e continua ad attaccare per cercare la rete del 2-0, diverse le occasioni per i ragazzi di Koeman: ci provano De Vrij (27′), Simons (44′) e Reijnders 50′ ma in nessun caso arriva il raddoppio. Neanche al 59′ quando il palo nega la gioia del gol a Van Dijk. L’assedio dell’Olanda si concretizza all’83’ grazie alla rete di Malen:Gakpo crede in un pallone che per Dragusin, incredibilmente, è uscito e lo mette in mezzo per Malen, che segna a porta vuota. L’attaccante del Dortmund sigla la sua personale doppietta dieci minuti più tardi, è festa Olanda. Difesa romena completamente ferma. Nulla puo’ la Romania che si inchina ad un avversario più forte, gli Orange sono ai quarti di finale.

Foto: instagram Euro 2024