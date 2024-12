Gakpo: “Abbiamo giocato due partite importanti contro Real e City. E’ stata una grande settimana”

Cody Gakpo, attaccante del Liverpool e della nazionale olandese, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del Liverpool, commentando la prestazione nella vittoria contro il Manchester City di Guardiola.

“Sì, penso che sia stata una grande settimana. Grandi partite, anche la prima contro il Southampton dopo le partite internazionali. È sempre complicato dopo le partite internazionali, ma lì abbiamo ottenuto la grande vittoria, poi abbiamo giocato contro il Madrid e il City, due partite molto importanti in Champions League e in campionato e ho sentito che tutti hanno capito quanto fosse importante, quindi sì, sono molto felice”.

“Penso che nel secondo tempo abbiano giocato un po’ meglio, in alcuni momenti sono stati anche un po’ più dominanti, ma abbiamo difeso bene come squadra e poi alla fine abbiamo ottenuto il rigore per il secondo e poi sai che la partita era finita. Ma abbiamo fatto un buon lavoro”.

“Penso che in ogni partita contro un buon avversario come il City ci saranno momenti in cui sarai un po’ indietro nella tua metà campo perché sono molto bravi anche con la palla. Quindi, hanno avuto il loro momento, hanno avuto quel periodo – penso forse 20 minuti – in cui hanno giocato molto calmi, hanno cercato di creare molte occasioni intorno alla nostra area. Ma abbiamo tenuto duro, non abbiamo subito gol [e] penso che in quei momenti questa sia la cosa più importante”.

“Poi penso che un buon momento di pressing di Darwin [Nunez] e Lucho [Luis Diaz] possa inserirsi tra i giocatori e un uno contro uno con il portiere, il portiere lo ha placcato e poi un bel rigore di Mo e molto importante”.

