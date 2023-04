Gaich fa esplodere il Bentegodi al 95′! L’Hellas Verona ribalta il Sassuolo: 2-1. E tiene viva la corsa salvezza

L’Hellas Verona tiene viva la corsa salvezza: 2-1 al Sassuolo, decide Gaich al 95′. La partita inizia con il Sassuolo, come prevedibile, maggiormente in possesso della sfera, mentre l’Hellas pressa alto per tentare il recupero e ripartire verso la porta. Per i primi 20′ di gioco, però, le due formazioni si fronteggiano senza creare grandi pericoli e con un solo tiro, di marca emiliana con Laurientè, nello specchio della porta. L’unica “emozione” finora arriva, infatti, dalla curva sede del tifo gialloblù esponendo uno striscione di contestazione nei confronti della proprietà: “Un regalo per questi 120 anni: Setti via da Verona!”. Al 34′, poi, arriva il vantaggio del Sassuolo con Abdou Harroui. Il numero 8 del Sassuolo mette in porta un pallone lavorato benissimo da Berardi che finta il cross di sinistro andando poi con l’altro piede. Al 38′ ancora gli uomini di Dionisi con Laurienté che entra in area e colpisce di potenza impegnando Montipò in presa. Una prima frazione che, di fatto, termina qui. All’83’ arriva la risposta dei padroni di casa: calcio d’angolo di Ngonge dalla destra, Ceccherini anticipa tutti sul primo palo e riporta il punteggio in parità. L’Hellas cresce e ci prova fino all’ultimo secondo con tutte le sue forze. E proprio al 95′ Adolfo Gaich trova il gol del 2-1 che fa esplodere il Bentegodi. La squadra di Zaffaroni sale a quota 22 punti e ora lo Spezia è a 4 punti di distanza.