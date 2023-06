Gagliardini: “Sono grato all’Inter, sei anni e mezzo bellissimi. Futuro? Ci penserò più in là”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ormai ex centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, partendo dalla finale di Champions League persa contro il Manchester City: “Un po’ di rammarico c’è, ovvio. Contro una delle squadre più forti del mondo ce la siamo giocata alla pari, facendo noi qualcosina di più. Purtroppo, non è bastato. Ma guardiamo il lato positivo: bisogna trarre il meglio anche dalle sconfitte e questa esperienza servirà in futuro sia a me sia all’Inter”.

Poi è tornato sulla sua esperienza nerazzurra: “Sono grato all’Inter, sono stati sei anni e mezzo bellissimi, dove sono cresciuto tanto: ho avuto la possibilità di vincere uno scudetto e di giocare la Champions, di vivere questo sogno. Ringrazio davvero tutti: compagni, società e tifosi”. Infine, sul suo futuro ha concluso: “Ora mi godo il matrimonio e la famiglia, al resto penserò più in là”.

Foto: Instagram Gagliardini