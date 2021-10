Gagliardini si racconta: “La vittoria dello scudetto è stato il coronamento di un sogno. Baggio da sempre il mio idolo”

Roberto Gagliardini si è raccontato nel Matchday programme di Inter-Udinese: “La vittoria dello scudetto è uno dei migliori momenti che ho vissuto all’Inter, è stato il raggiungimento di un sogno. Anche giocare la finale di Europa League, nonostante non sia andata bene, è stato un traguardo importante”. Sui propri idoli: “Ci sono tanti giocatori che ho seguito perché hanno fatto una carriera importante. Baggio è uno di questi, un grande campione. Ho anche avuto la fortuna di incontrarlo, è molto carismatico”. Sui propri esordi: “Ricordo ancora le sensazioni di quel giorno, il freddo di metà gennaio e il calore di San Siro che mi ha dato una carica speciale. Sono partito titolare e a fine partita ho festeggiato il 3-1 con i miei nuovi compagni. Due mesi dopo il debutto in nerazzurro è arrivato quello in Nazionale, un altro dei giorni che rimarranno per sempre impressi nella mia memoria. Penso che per un giocatore questa sia una delle tappe più emozionanti. Sono entrato in campo al posto di De Rossi nel match dell’Amsterdam Arena: abbiamo vinto 2-1”.

FOTO: Twitter Gagliardini