Gagliardini risponde al rigore di Immobile, parità all’intervallo tra Lazio e Monza (1-1)

Termina in parità la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Monza: 1-1. Al 12′ passano in vantaggio i biancocelesti: Zaccagni sfugge sulla destra e viene atterrato da Ciurria. L’arbitro fischia il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ciro Immobile che spiazza Di Gregorio ed è 1-0. Cresce pian piano il Monza e dopo aver solo sfiorato il pareggio con Mota pescato in fuorigioco. Al 36′ gli uomini di Palladino trovano il gol del pareggio con Roberto Gagliardini su cross – sporcato da Patric – di Ciurria. L’ultimo squillo del primo tempo è di Mota: Ciurria scappa sulla destra, la mette nel mezzo dove il centravanti portoghese prova a girare, in tuffo, di testa ma il pallone si spegne a lato della porta difesa da Provedel. Termina così 1-1 la prima frazione di gioco all’Olimpico.

Foto: Instagram Monza