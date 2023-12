Gagliardini risponde a Rabiot: “Le cose di campo rimangono in campo, non sui social. Chiama la mamma”

Continua il botta e risposta tra Adrien Rabiot e Roberto Gagliardini sui social dopo Monza-Juventus. Dopo il post di questa mattina del centrocampista francese della Juventus, non si è fatta attendere la risposta del centrocampista del Monza attraverso una storia di Instagram: “Le cose di campo rimangono in campo, non sui social”. Poi conclude: “Ciama la mama!”, ovvero “Chiama la mamma” in bergamasco.

Foto: Instagram Gagliardini