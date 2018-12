Gagliardini: “Peccato per il palo, ma stiamo giocando bene. Ora…”

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo del match contro la Juve: “Il palo? Peccato, ma ormai non serve pensarci, è stata un’occasione sprecata ma non dobbiamo soffermarci su quello. C’è il secondo tempo, stiamo giocando una buona gara. Cosa dobbiamo fare nella ripresa? Non dobbiamo perdere palle banali, loro sono rapidi sulle ripartenze. Ora dobbiamo fare più attenzione”.

Foto: Twitter ufficiale Inter