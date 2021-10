Gagliardini: “Lo scudetto vinto è stato il coronamento di un sogno”

All’interno del matchday programme dell’Inter, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini, ha parlato di diversi temi, tra cui dello scudetto vinto l’anno scorso.

Queste le sue parole: “La vittoria dello scudetto è uno dei migliori momenti che ho vissuto all’Inter, è stato il raggiungimento di un sogno. Anche giocare la finale di Europa League, nonostante non sia andata bene è stato un traguardo importante. Ora vogliamo continuare, aprendo un ciclo di successi importanti. In campionato dobbiamo recuperare punti dalla vetta, così come in Champions non possiamo fallire le prossime gare. Siamo pronti a dare il massimo”.

Foto: twitter Inter