Gagliardini, “le cose di campo” e le ultime parole famose

Roberto Gagliardini ha perso un’ottima occasione per restare in silenzio. Ha sbagliato lui, esultando in modo sguaiato e in faccia a Rabiot dopo il momentaneo pareggio del Monza, e poi ha cercato di ribaltare la situazione con un post social inutile. Gagliardini dice che le cose di campo rimangono in campo. Appunto. Peccato che in quella circostanza la sua esultanza, non proprio un vademecum del fair-play, sia stata ripresa da tutte le telecamere e sia stata postata già pochi minuti dopo la conclusione della partita. Quindi, Gagliardini avrebbe dovuto fare soltanto una cosa: chiedere scusa. Invece, ha voluto cuocere la frittata a modo suo. Una doppia frittata, dentro e fuori dal campo. Peccato.

Foto: Instagram Monza