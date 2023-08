Gagliardini: “Ho grande entusiasmo. L’obiettivo è salvarsi quanto prima. L’Inter? Mi ha permesso di vincere”

Roberto Gagliardini, da pochi giorni al Monza, ha parlato delle aspettative sulla stagione e del passato in nerazzurro.

Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Inizia un capitolo nuovo, un’esperienza diversa e tutto questo ti porta ad avere un approccio differente. Come ogni anno quando si ricomincia è come il primo giorno di scuola. Ho grande entusiasmo, voglio fare bene per il Monza. Spero di portare con umiltà e rispetto le mie conoscenze. A livello di squadra cerchiamo di salvarci il prima possibile”.

Restare all’Inter: “Viste le ultime due stagioni, no. Avevo ormai maturato la voglia di provare qualcosa di nuovo, ma non ho rimpianti”.

Ricordi positivi in nerazzurro: “Mi ha permesso di vincere, di crescere, devo tanto al club»

Subito incrocio alla prima: “Arrivare al Meazza con un altro pullman, entrare in un altro spogliatoio… piccole cose che si faranno sentire ma in campo penserò solo al Monza”.

I cambiamenti: “Paradossalmente dico le ultime due stagioni in cui ho reso molto meno, ma sono cresciuto con il carattere. Mi sento più pronto con la testa. Gestisco meglio i periodi meno brillanti. L’affrontare correttamente questi momenti fa la differenza”.

Foto: twitter Monza