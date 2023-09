Gagliardini: “Ho giocato meglio nelle scorse partite, ma oggi si dà risalto solo ai gol”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Monza, Roberto Gagliardini, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, arrivato grazie alla sua prima rete con la maglia del club brianzolo: “Sono contento del gol, lo cerco spesso. Oggi ho fatto una partita normale, ho fatto molto meglio nelle partite scorse, ma nel calcio di oggi purtroppo si risalta con il gol. Sono felice di aver dato una mano alla squadra. Pensiamo partita dopo partita. Siamo venuti qui consapevoli della nostra forza, loro dovevano per forza vincere, noi invece per lunghi tratti abbiamo dominato la partita. Poi è andata così e va bene comunque. Palladino? Mi sta aiutando, è un allenatore giovane ma si vede che farà strada. Ha tutto per poter ambire a grandi squadre, tratta tutti allo stesso modo e questo è un merito. Oggi ha fatto un gran lavoro, con lo staff, sono felice di lui e della società che ci supporta sempre”.

Foto: Instagram Gagliardini