Gagliardini: “Dobbiamo essere coraggiosi, sappiamo come affrontare la Juve”

Roberto Gagliardini, centrocampista nerazzurro, ha parlato così a Inter TV a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Juventus in Coppa Italia: “Servirà sicuramente un’Inter coraggiosa che lotterà su tutti i palloni e cercherà di mettere in difficoltà la Juve come abbiamo fatto in entrambe le due partite affrontate finora. Sarà sicuramente difficile, sappiamo come affrontarli, l’abbiamo preparata bene, sarà una battaglia in campo”.