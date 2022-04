Gaetano: “Sogno di vestire la maglia del Napoli e giocare al Maradona. Ancelotti come un padre”

Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito alla Cremonese è stato eletto miglior giocatore di aprile in Serie B. Questo il suo commento ai microfoni di Helbiz Live: “Alla Serie A non ci pensiamo. Pecchia ci chiede coraggio e di osare le giocate, poi con i ragazzi più esperti è tutto più facile. Il mio punto forte è il dribbling e la progressione verso la porta. Quando faccio la mezz’ala nel centrocampo a tre mi esprimo al meglio. Il mio sogno è vestire la maglia del Napoli in futuro e se penso a Maradona ricordo il gol alla Juve su punizione in area di rigore. Qualcosa di indescrivibile. La gioia della mia famiglia quando ho firmato il mio primo contratto da professionista è qualcosa che mi ha reso veramente felice. Ancelotti è stato l’unico che mi ha fatto esordire prima di Spalletti. Era come un padre per me perché mi dava consigli e mi stava vicino. Penso molto alla maglia dell’Under 21 e ho lavorato sodo per arrivarci e spero di continuare a farne parte. Il Real Madrid è il club europeo che più mi ispira, sia per i trofei che ha vinto che per l’atmosfera che si respira. Sogno di giocare al Maradona perché ricordo quando ho fatto il raccattapalle quando il Napoli ha giocato contro il Real Madrid o il Manchester City ed è stato qualcosa di indescrivibile. Mi sarebbe piaciuto giocare con Benzema e Kroos, ma per citare alcuni coetanei, mi piacerebbe avere come compagni Gavi e Pedri del Barcellona”.

FOTO: Instagram Gaetano