Gaetano show, è sempre più l’uomo copertina della Cremonese

La Cremonese ha battuto in rimonta 3-1 il Cosenza e, complice il ko del Lecce con la Reggina, si è riportata in vetta solitaria in Serie B.

Il successo dei lombardi sul Cosenza ha ancora una volta come protagonista Gianluca Gaetano. Il esterno d’attacco, classe 2000, di proprietà del Napoli, è il vero uomo copertina dei grigiorossi.

Con la doppietta al Cosenza, sono 7 i gol in campionato. Il secondo, al 37′, è stato un gioiello, con un doppio passo e un destro a giro.

Spalletti si sfrega le mani, certamente valuterà il giocatore nel prossimo ritiro, per quello che può essere a tutti gli effetti l’erede di Lorenzo Insigne. Intanto, per ora, Cremona sogna con le giocate dello scugnizzo.

