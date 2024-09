Gaetano Salvemini, il Monza piange la scomparsa dell’ex allenatore: era stata l’ultima panchina della sua carriera

È morto a 82 anni l’ex allenatore Gaetano Salvemini, primo tecnico dell’Empoli in Serie A nell’anno 1986/87. Si è spento in provincia di Reggio Emilia, dove viveva da qualche anno. Dopo i messaggi di cordoglio dell’Empoli e del Bari, con il quale Gaetano ha conquistato una storica promozione in A, ecco anche il saluto e l’abbraccio del Monza, ultima panchina della carriera da allenatore di Salvemini nel 2001: “AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Gaetano Salvemini, che chiuse la sua carriera da allenatore in biancorosso, subentrando in panchina nel campionato di Serie B 2000/01 e sfiorando una difficilissima salvezza”, il posto sui social del club brianzolo.

Foto: Instagram Empoli