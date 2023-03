GAETANO ORISTANIO, L’AZZURRINO IN ERASMUS

Gaetano Oristanio rientra tra i giovani calciatori italiani che hanno sperimentato da subito l’avventura all’estero. Il ventenne, ex Primavera dell’Inter, gioca da due anni (in prestito) agli olandesi del Volendam. Il club nerazzurro non lo ha voluto cedere definitivamente, ma ben presto è chiamato a decidere il da farsi. Il ventenne – classe 2002 – è un calciatore duttile, in quanto può giocare sia come trequartista che ala. Durante la scorsa stagione, Oristanio è stato un uomo chiave per la promozione del Volendam in Eredivisie con sette reti e un assist in trentacinque partite della Keuken Kampioen Divisie (seconda divisione olandese). Diverso, invece, il rendimento nella massima serie dei Paesi Bassi, dove ha – per ora – segnato una rete e servito un assist in diciannove partite. Ad accompagnarlo in questa avventura il suo ex compagno Filip Stankovic, il portiere – come Oristanio – milita tra le fila del club olandese dalla stagione 2021/2022.

L’esperienza all’estero ha fatto conquistare al giovane italiano la Nazionale U21 di Paolo Nicolato, il selezionatore lo ha fatto esordire lo scorso giugno e, ad oggi, sono due le presenze. Ha indossato la maglia azzurra anche con le formazioni Under 17, Under 18 e Under 20. Senza dimenticare, invece, la sua presenza allo stage di dicembre con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini.

L’Inter lo scopre nel 2016, nel vivaio nerazzurro vince due campionati consecutivi con le formazioni Under 16 e Under 17. Un solo anno con la Primavera, agli ordini di Armando Madonna gioca venticinque partite in cui sigla cinque reti e tre assist. Il tecnico era solito usarlo come trequartista in un 3-4-1-2 oppure come seconda punta in un 3-5-2. Oristanio è un trequartista duttile, che può mettersi in mostra anche come seconda punta o sulla corsia esterna d’attacco. Mancino di piede, è particolarmente abile negli inserimenti in area di rigore e nelle conclusioni dalla distanza. Tra i punti di forza del classe 2002 ci sono anche i calci piazzati. Il suo talento non è in discussione, tant’è che il numero dieci del Volendam potrebbe trovare una sistemazione migliore in estate. La decisione finale spetta all’Inter che ne detiene il cartellino, i nerazzurri sono chiamati a scegliere tra un nuovo prestito e una cessione definitiva.

