Gaetano: “Non vedo l’ora di scendere in campo. Cagliari una piazza importante”

Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli, è stato ufficializzato ieri al Cagliari in prestito oneroso di 200 mila euro fino alla fine della stagione. Il 23enne, che fino ad ora aveva collezionato 13 presenze più un gol ed un assist, ha così parlato dopo essere arrivato all’aeroporto di Cagliari:

“Arrivo in una piazza importante, sono molto contento e non vedo l’ora di scendere in campo. Non ho ancora parlato con mister Ranieri, ma sono pronto per giocare”.

Foto: Instagram Gaetano