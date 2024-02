Gaetano: “Mi aspettavo di poter dare da subito un contributo. Vedo una squadra che ha voglia di raggiungere l’obiettivo”

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari in prestito dal Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post match della Dacia Arena con l’Udinese. Queste le sue impressioni sulla gara e sul suo bel colpo di testa che ha permesso ai sardi di pareggiare lo svantaggio iniziale: “Pareggio molto importante per la classifica. Abbiamo avuto qualche difficoltà nei primi 20 minuti, ma la forza del gruppo ci ha permesso di pareggiare e di sfiorare la vittoria. Devo dire che ho trovato uno spogliatoio straordinario, compatto, con la mentalità giusta. Vedo una squadra che ha voglia di raggiungere l’obiettivo, mi sono ambientato subito. I gol? Stanno arrivando, mi aspettavo di poter dare da subito un contributo e la mia esultanza è un messaggio per la mia famiglia. Domani finalmente li vedrò, mi sono mancati tanto.”

Foto: Twitter Cagliari