Gaetano ha stregato Sarri, Pisacane lo ha trasformato in regista: i numeri della sua stagione

18/06/2026 | 15:30:07

Gianluca Gaetano si avvicina all’Atalanta, Sarri potrebbe avere presto uno dei primi rinforzi in questa sua nuova avventura. L’ex Napoli ha vissuto una stagione da incorniciare in Sardegna, con 33 presenze, due gol e tre assist, ma con un raggio d’azione più arretrato rispetto al passato e al suo ruolo naturale. Gianluca nasce come fantasista, come una sorta di 10 vecchia scuola, Pisacane lo ha abbassato e reso il cervello del suo Cagliari, prestazioni che non sono passate inosservate da Sarri, sempre molto sensibile alla qualità, come ci ricordano le sue squadre. Gaetano e l’Atalanta si avvicinano, come vi abbiamo raccontato.

Foto: sito Cagliari