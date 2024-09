Gaetano: “Firmare per il Cagliari è stato emozionante”

Quella di Gaetano al Cagliari è stata una trattativa lunghissima, che abbiamo seguito e vi abbiamo raccontato dettagliatamente. Oggi, il giocatore ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Cagliari. L’ex Napoli ha raccontato l’immensa emozione che ha provato al momento dell’arrivo in Sardegna, dopo un periodo di contrattazioni estenuanti sia per i club coinvolti, che per lo stesso calciatore. Ma la firma finalmente è arrivata, e il classe 2000 potrà ora dare il suo pieno contributo alla causa cagliaritana.

Le dichiarazioni: “Firmare per il Cagliari è stato bellissimo, emozionante. Sono stati due mesi molto difficili: l’attesa è stata lunga, anche mentalmente non è stato facile. Però alla fine ce l’abbiamo fatta ed è quello ciò che conta. Tutto l’ambiente Cagliari mi è stato fortemente vicino. L’affetto dei tifosi, quello dei compagni in questi mesi è stato molto importante per me. Non ho mai pensato che la trattativa potesse non andare a buon fine. Ringrazio la Società, il presidente Giulini, il direttore Bonato. Ringrazio tutti i tifosi del Cagliari per l’affetto che mi hanno dato, vi aspetto domenica allo stadio”.

Foto: Instagram Gaetano