Gaetano commenta l’espulsione sui social: “Decisione un po’ troppo severa”

Il centrocampista del Cagliari Gianluca Gaetano, espulso oggi sul finire della prima frazione della gara tra i sardi ed il Lecce, si è scusato con i suoi tifosi e con i compagni di squadra, per averli lasciati in inferiorità numerica, pubblicando un post su Instagram dove scrive: “Ci tengo a chiedere scusa ai tifosi e soprattutto ai miei compagni per averli lasciati in 10. Non avevo alcuna intenzione di far male con quell’entrata, è stata una decisione forse un po’ troppo severa. Adesso continuiamo a lottare per il nostro obiettivo”.

Foto: Instagram Gaetano