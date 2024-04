Gaetano: “C’è un po’ di amaro in bocca. Il rigore? Doveva tirarli entrambi Mina”

Gianluca Gaetano, attaccante del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Juventus per 2-2.

Queste le sue parole: “C’è un po’ di amaro in bocca perché nel primo tempo in particolare avevamo fatto bene. Nella ripresa ci siamo abbassati ma la prestazione rimaneva buona. Siamo comunque contenti. Il rigore? Doveva tirarlo Yerry, poi sono andato io. Meno male che ne sono arrivati due. Il punto di oggi è comunque buono anche se potevano essere tre. Per la salvezza ci siamo quasi, ma dobbiamo continuare a dare il massimo”.

Cinque punti tra Atalanta, Inter e Juve: “Si potevano essere anche 9, perchè a San Siro Viola ha avuto la palla del 3-2 per noi, oggi potevano gestire meglio il vantaggio. Peccato ma crediamo alla salvezza”.

Foto: twitter Cagliari