Gaetano-Cagliari in dirittura. La svolta di ieri, via libera Napoli

Gianluca Gaetano chiuderà la stagione a Cagliari. Il Granada ci aveva provato, ma poi ha virato su Nonge della Juve. Ieri sera vi avevamo svelato come il Cagliari non avrebbe mollato alla presa all’interno dell’ intrigo Barak (per ora bloccato). E Gaetano lascia Napoli in prestito per mettersi a disposizione di Ranieri.

Foto: logo Cagliari Twitter