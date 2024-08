Gabrielloni: “Sono già concentrato sulla prossima partita, ma l’esordio lo terrò stretto al cuore”

Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, ha rilasciato un’interessante intervista sui canali del club. Il classe ’94 ha parlato dell’emozione legata al suo esordio in Serie A, e al grande percorso che il Como ha fatto per giungere nella massima serie. Gabrielloni è subentrato a Belotti al minuto ’56, e il suo esordio in A lo ha reso il sesto giocatore nella storia del calcio a passare dalla Serie D alla Serie A con il medesimo club.

Le dichiarazioni: “Qualche anno fa giocare in Serie A era solo un sogno; l’anno scorso è diventato un obiettivo. Quest’anno lo sto vivendo come una realtà. Certo, è stata una sensazione speciale essere qui e fare il mio esordio in Serie A in questo stadio. Ma spero e credo di essere ora un giocatore che merita di essere qui. Sono già concentrato sulla prossima partita, ma questa la terrò stretta al cuore”.

Foto: Instagram Como