Gabrielloni: “Il primo gol in serie A è una gioia immensa. Per me è una liberazione”

Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, che ha sbloccato la gara contro la Roma, ha parlato a Dazn dopo la sfida contro i giallorossi e il primo gol in Serie A.

Queste le sue parole: “Una gioia incredibile, è stata anche un po’ una liberazione. Lo aspettavo, non è facile stare fuori, finalmente è arrivato. Stavolta abbiamo avuto anche un po’ di fortuna in più. Sono contento di aver aiutato la squadra, ci mancava tanto la vittoria. Siamo felicissimi”.

Cosa hai pensato dopo il gol? “In quel momento ho pensato solo ad esultare, qualche anno fa non avrei mai immaginato di stare qua. Merito della società e di tutta la gente, Ho dato il mio contributo, per me è un motivo di orgoglio. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato perché lavoro tanto. Erano due mesi che non vincevamo e sono felice sia arrivato stasera perché per la squadra ha un significato particolare”.

Fabregas quanto vi carica? “Ci carica veramente tanto, abbiamo reagito a un momento difficile. Meritavamo qualche punto in più, in tante partite siamo stati sfortunati. In settimana abbiamo parlato tanto, sapevamo che sarebbe stata la nostra notte: chi è entrato ha fatto un grande lavoro, Cutrone ha fatto un assist incredibile. Questo è lo spirito giusto, quello che il mister ci chiede: bisogna avere una mentalità vincente”.

Foto: twitter personale