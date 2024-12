Gabrielloni al 93′ e Nico Paz al 97′! Il Como torna a vincere contro la Roma (2-0)

Il Como torna a vincere dopo nove partite: 2-0 alla Roma, decidono le reti di Gabrielloni e Nico Paz. Partono meglio i giallorossi e sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci ha provato anche Celik, il turco non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta difeso da Reina. Il Como ha risposto presente al 21′ quando Nico Paz si è inventato un calcio di punizione terminato sulla parte alta della traversa. Col passare dei minuti la squadra di Fabregas ha conquistato metri e fiducia, la Roma ha invece faticato ad impostare il gioco: al 28′ è arrivata la rete di Manu Kone, ma il direttore di gara ha annullato a causa di un posizione irregolare di El Shaarawy nell’azione precedente. Nella parte finale entrambe le squadre hanno faticato a trovare l’imbucata giusta: Dybala ci ha provato su punizione (bloccata da Reina), Svilar ha neutralizzato in due tempi il diagonale di Nico Paz. Nella ripresa è stato il Como più propositivo in fase d’attacco: Da Cunha ha avvisato Svilar, Fadera per poco non si è inventato il gol della vita, decisiva la parata del portiere giallorosso. Ad iscriversi al tabellino delle conclusioni pericolose è stato ancora Nico Paz, che all’81’ ha sfiorato il palo alla destra di Svilar. In pieno recupero Gabrielloni, dentro l’area piccola, segna un gol pesantissimo, nel finale Nico Paz chiude definitivamente il match affondando i giallorossi.

Foto: Instagram Gabrielloni