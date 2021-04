Gabriele Gravina eletto nel Comitato Esecutivo Uefa

Al 45° congresso di Montreaux, il n.1 della Figc, Gabriele Gravina di recente riconfermato alla guida del calcio italiano, è stato eletto oggi con 53 voti (su 55 votanti) nel Comitato Esecutivo dell’Uefa per i prossimi quattro anni. Gravina è l’unico italiano nel board europeo dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, e prende il posto di Michele Uva che era anche vicepresidente e che è restato a Nyon con un importante incarico.

Congratulations to the following individuals, who are elected or re-elected to the #UEFAExCo for a four-year term.

🇵🇱 Zbigniew Boniek

🇷🇺 Alexander Dyukov

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 David Gill

🇮🇹 Gabriele Gravina

🇩🇪 Rainer Koch

🇸🇪 Karl-Erik Nilsson

🇳🇱 Just Spee

🇹🇷 Servet Yardımcı#UEFACongress

— UEFA (@UEFA) April 20, 2021