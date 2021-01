Gabriele Gravina candidato al Comitato Esecutivo UEFA

La UEFA ha ricevuto le seguenti nove candidature per l’elezione degli otto membri del Comitato Esecutivo UEFA (ciascuno per un mandato di quattro anni), che si terrà durante il 45 ° Congresso Ordinario UEFA a Montreux, in Svizzera, il 20 aprile 2021:

Ecco l’elenco completo:

Bayat Mehdi – Belgio

Boniek Zbigniew – Polonia

Dyukov Alexander – Russia

Gill David – Inghilterra

Gravina Gabriele – Italia

Koch Rainer – Germania

Nilsson Karl-Erik – Svezia

Spee Just – Paesi Bassi

Yardımcı Servet – Turchia

Foto: Twitter FIGC