Gabriel, non più Torino. Andrà al Curitiba

Il portiere Gabriel, in scadenza di contratto con il Lecce, non andrà più al Torino malgrado un’intesa impostata e un accordo di massima. Il brasiliano ha deciso di tornare a casa: secondo quanto riportato da Sportitalia, è ai dettagli l’intesa con il Curitiba per un quadriennale.