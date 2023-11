Gabriel Jesus sul momento delicato del Brasile: “I cicli finiscono, tanti cambiamenti e pochi miglioramenti”

Nella notte appena trascorsa, il Brasile ha subito una significativa sconfitta contro l’Argentina, intensificando la delusione in un percorso che ormai da troppo tempo non conosce il sapore della vittoria. É dal 2002 che la selezione brasiliana non festeggia la conquista di una Coppa del Mondo, un fardello che inizia a gravare sulla stabilità della federazione. Alla luce della partita contro gli acerrimi rivali argentini emergono riflessioni profonde.

Le parole di Gabriel Jesus riportate da Marca: “Ci sono cose che non possiamo controllare. Questo è il mio terzo ciclo di Coppa del Mondo e i cicli finiscono. Questo è molto diverso. L’inizio è stato un po’ turbolento, poi ci sono stati molti cambiamenti, a partire dall’allenatore. Molti giocatori sono arrivati per la prima volta e c’è poco tempo per lavorare. Stiamo migliorando, ma quando la vittoria non arriva è più difficile elogiare le prestazioni della squadra”.

Foto: Instagram Gabriel Jesus