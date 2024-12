Gabriel Jesus sigla una tripletta, l’Arsenal ha ritrovato un bomber in più

L’Arsenal negli ultimi anni non ha mai avuto un giocatore di peso che segnava più degli altri. Tanti giocatori di qualità, come Martinelli, Saka e Havertz, che si dividono equamente i gol. In questa lista però quest’anno un giocatore non aveva ancora trovato la via del gol: Gabriel Jesus. Ieri i londinesi hanno affrontato il Crystal Palace in Carabao Cup e il brasiliano ha portato la sua squadra alle semifinali siglando una tripletta e portandosi il pallone a casa. Il gol mancava dagli ottavi di finale di Carabao quando segnò contro il Preston, squadra della EFL Championship, la Serie B inglese. In campionato il gol manca da troppo tempo (l’ultimo gol risale al 30/01 contro il Nottingham Forest) e l’obbiettivo è ritrovarlo il prima possibile perchè Arteta vuole contare su di lui in ambito offensivo per poter impensierire il Liverpool di Slot.

Foto: Instagram Arsenal