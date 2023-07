Gabriel Jesus: “Scoppiai a piangere quando Guardiola preferì Zinchenko a me contro il PSG”

Nel podcast Denlishow, l’attaccante Gabriel Jesus ha raccontato di un particolare retroscena successo con Guardiola ai tempi del Manchester City. Ecco le sue parole: “C’è stata una partita in cui ha schierato Zinchenko come falso nove. Era in Champions contro il PSG, in casa. Una follia. Il giorno prima in allenamento non l’ha nemmeno messo, ha messo me come attaccante. Zinchenko ci ha poi anche scherzato con me. Due ore prima della partita c’è un discorso di squadra, la squadra mangia, riposa e va allo stadio. Lui ha comunicato la formazione, io non ho nemmeno mangiato. Sono andato dritto in camera piangendo, ho chiamato mia madre e le ho detto: ‘Voglio andarmene’. Ha messo un terzino sinistro al posto mio… sono impazzito”.

Foto: Gabriel Jesus infortunio Estado de Minas