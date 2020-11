Gabriel Jesus risponde a Salah: è 1-1 tra City e Liverpool

Termina in parità il big match del fine settimana in Premier League, all’Etihad Stadium si sono sfidate Manchester City e Liverpool.

Salah porta in vantaggio i suoi su rigore al 13′, la risposta dei Citizens non tarda e Gabriel Jesus rimette in equilibrio la gara alla mezz’ora. Prima di andare a riposo Kevin De Bruyne fallisce dagli undici metri la chance del vantaggio per i suoi.

Nel secondo tempo le occasioni non mancano, ma nessuno riesce ad andare in gol, quando l’arbitro Pawson sancisce il triplice fischio il risultato è 1-1.

Questo pareggio non porta i Reds in testa alla classifica, il Tottenham di Mourinho, momentaneamente capolista col successo sul Wba delle 13, si trova appaiato alla squadra di Klopp a quota 17 punti, ma il Leicester ha conquistato la vetta nel pomeriggio, superando con un rigore di Vardy i Wolves.

Foto: Instagram Gabriel Jesus