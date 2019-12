Gabriel Jesus e la tripletta in Champions: “Serata speciale, la sognavo fin da bambino”

Gabriel Jesus è stato l’assoluto protagonista nella vittoria del Manchester City in casa della Dinamo Zagabria. L’attaccante brasiliano, autore di una super tripletta, dopo la gara ha parlato così ai canali ufficiali della Champions: “Serata speciale. Quando ero piccolo, sognavo sempre la Champions League. Volevo giocare, volevo segnare. Per me è sempre speciale quando segno, in particolare quando faccio tripletta. Devo fare il mio lavoro, il mio compito è quello di segnare gol e aiutare la squadra, senza e con la palla. Il mese scorso non stavo segnando e ci stavo male perché volevo segnare e aiutare i miei compagni di squadra. Ora i gol stanno arrivando, quindi sono così felice ma non posso fermarmi”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City