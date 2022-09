Gabriel Jesus: “Con Guardiola toccavo pochi palloni. Volevo una nuova esperienza. All’Arsenal gioco più sciolto”

Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, ha parlato a ESPN Brasil soffermandosi sul suo passaggio ai Gunners, e l’addio al City.

Queste le sue parole: “Ero molto felice. Non è che fossi infelice, ma dovevo anche accettare il modo in cui la squadra voleva che giocassi, ed era chiaro il modo in cui Guardiola intendeva il calcio e cosa voleva. Sta a te decidere se accettarlo o meno. Se non lo accetti, devi dire ‘grazie’ e partire per un’altra sfida. È arrivato un momento in cui ho detto: ‘Voglio qualcos’altro per me'”.

Sull’Arsenal: “Qui è diverso. È diverso il calcio, ci sono diversi giocatori, diversi modi di giocare. Al City era diverso. L’attaccante non prendeva così tanto la palla. E, quando qualcuno doveva toccarla, non era l’attaccante, perché Guardiola aveva messo un centrocampista. Bello, tutto bene. Così ho deciso di cambiare. Ho parlato molto con Arteta della modalità di gioco, lui mi conosce, io lo conosco, ho capito cosa voleva da me. Ora sono sciolto in campo, gioco a calcio con il sorriso sulle labbra e provo a fare il mio meglio sempre”.

Foto: Instagram personale