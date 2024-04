Gabriel Jesus: “Arrivano gare tutte decisive, conterà ogni dettaglio. Kane? E’ il miglior attaccante del mondo”

Insieme a Mikel Arteta, in casa Arsenal, ha presentato la gara contro il Bayern Monaco, l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus.

Queste le sue parole: “Questa è la parte migliore della stagione per chi è ancora in Champions League e lotta per la Premier. È emozionante perché ora le partite sono decisive, ogni piccolo dettaglio conta. Tutti stanno bene e spero di poter dare qualcosa in più… Neanche mi ricordo l’ultima volta che ho giocato senza dolore. Penso che nessuna squadra al mondo sia perfetta. Tutti però conoscono la storia del Bayern, hanno vinto tanti titoli. Conosciamo la qualità della società, la grande caratura dei calciatori e non importa se nelle ultime partite hanno sofferto: sono comunque il Bayern, possono venire fuori e farci male. Nelle nostre teste questo c’è, sono sempre il Bayern Monaco”.

Harry Kane torna a Londra“Tutti conoscono le sue qualità, per me personalmente è il miglior finalizzatore del mondo. Può segnare di testa, sinistro e destro. È tra i migliori da quando sono arrivato in Europa. Giocare contro questi calciatori è grandioso, ovviamente però vogliamo tenerlo a bada e provare a vincere. Comunque non sarà solo Kane: hanno giocatori forti come il mio vecchio amico Sane, Coman, Muller, Gnabry, Musiala…”.

Conclude Gabriel Jesus: “Abbiamo fuori solo Timber e spero torni presto, questo è buono e ci dà forza aggiuntiva. Non credo che saremo favoriti, ma se siamo arrivati fino a qui significa che l’abbiamo meritato e che abbiamo qualità. Dobbiamo rispettare il Bayern come loro fanno con noi. Qui tutti vogliono vincere la Champions, tutto può succedere, intanto vedremo queste due grandi battaglie”.

