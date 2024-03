Gabri Veiga: “Napoli non era il posto giusto per sentirmi importante. Arriva un momento in cui cambia la visione del club nei miei confronti”

Dichiarazioni a sorpresa quelle rilasciate ai taccuini di As dal centrocampista dell’Al-Ahli Gabri Veiga. Al centro di una trattativa di mercato che lo avrebbe dovuto portare a Napoli la scorsa estate, lo spagnolo ha svelato i motivi che lo hanno indotto a dire no agli azzurri: “Come sempre nel calciomercato, le squadre hanno liste di preferenze in diverse posizioni, le più importanti e quelle necessarie da rinforzare. Ovviamente abbiamo ricevuto l’interesse del Napoli, che è una grande squadra. Nessuno ne dubita e lo dirò sempre. E il progetto mi è piaciuto, come potrebbe essere importante all’interno di un grande club che giocherà la Champions League.

Ma nel calcio tutto cambia da un giorno all’altro, e arriva un momento in cui la visione del club nei miei confronti, per X motivi, cambia. Quindi da giocatore ho pensato, e lo penso tutt’ora, che non fosse il posto giusto per sentirmi importante né per giocare i minuti che credevo necessari per continuare a crescere dopo una stagione in cui sono stato molto importante.”

Foto: Twitter Al-Ahli