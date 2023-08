Gabri Veiga in Arabia: quanto incide la spesa araba sulle casse dei club europei

Se il calcio in Arabia Saudita riuscirà a creare lo stesso appeal di quello europeo sarà una risposta che potrà dare solo il tempo. Ciò che è certo, è che il mercato estivo dei club sauditi ha visto degli esborsi economici non indifferenti, ultimo quello per assicurarsi le prestazioni del talento spagnolo Gabri Veiga, appena passato all’Al Ahli.

Lo sa bene il Celta Vigo, come sottolinea il Marca, che grazie alla cessione del calciatore spagnolo ha riempito di euro le sue casse. Il club galiziano riceverà infatti circa 35 milioni di euro che gli permetteranno di rinforzare la rosa a propria disposizione. Se Veiga non fosse stato ceduto il Celta sarebbe arrivato all’ultima giornata di mercato trovandosi in una situazione di stand by, non essendo riuscito a vendere alcuni dei giocatori in esubero.

A prescindere dalla voglia di partire del calciatore, il club aveva la necessità di vendere, proprio per fare cassa e sbloccare il mercato.

In Spagna si vocifera che Veiga in futuro tornerà ad indossare la maglia del Celta Vigo, così come pare abbia confermato il diretto interessato.

Il club adesso potrebbe riuscire a sbloccare la situazione per l’acquisto dell’attaccante greco Anastasios Douvikas.

Resta da vedere quindi se la folle spesa saudita avrà effetti diretti sul mercato europeo. Al momento pare che per il Celta Vigo sarà proprio così.

