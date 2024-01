Gabri Veiga: “Ho preferito l’Al Ahli al Napoli. Chi dice che l’ho fatto solo per soldi non mi conosce”

Non per soldi: “Solo chi è dentro sa cosa è successo: i miei amici, i miei agenti, la mia famiglia. La gente può pensare mille cose e mi farebbe più male se le critiche provenissero da persone vicine a me. Loro non pensano che abbia torto, mi supportano e hanno capito perché ho lasciato Vigo per l’Arabia Saudita. Se qualcuno mi critica riguardo ai soldi è perché non mi conosce. Io sono molto tranquillo. Le persone vedono cose dall’esterno che non sono reali. Non è invidia, forse è mancanza di empatia. Vorrei che la mia decisione fosse rispettata, che io abbia ragione o torto. Sono decisioni personali che bisogna prendere. Comunque non posso preoccuparmi di quello che pensa la gente in generale, anche se rispetto tutti, purché loro rispettino me”.

Foto: facebook Celta Vigo