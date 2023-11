Gabri Veiga: “Guardo ogni partita del Celta. Futuro? Io penso a crescere come giocatore, poi si vedrà”

Il centrocampista Gabri Veiga, in estate passato dal Celta Vigo all’Al Ahli, ha rilasciato una lunga intervista a Marca. Questa una parte delle sue parole:

“Sono molto tranquillo, con la mia ragazza. Qui si sta molto bene. Abbiamo già una casa e tutto sta andando bene. Mi sto adattando poco a poco al clima, che all’inizio era un po’ difficile perché è molto diverso da quello di Vigo. Arriveranno tempi migliori, maturerò e crescerò come calciatore”.

Sulla crescita del nuovo campionato:

“Sì, è chiaro che il calcio e il Paese cresceranno molto. Nell’ultimo anno lo ha già fatto. Ciò che mi ha sorpreso di più è stato il livello reale del calcio. Chiunque guardi le partite lo sa. I tifosi fanno un gran tifo, il che è importante per sentirsi un calciatore”.

Sul fatto di essere una sorta di “pioniere”, essendo andato in Arabia così giovane:

“Qualcuno di giovane ha colto questa opportunità, sì, sono un po’ un pioniere, ma credo che non passerà molto tempo prima che qualcosa di simile si ripeta. La struttura del club sta crescendo molto. Si dice che potrebbero aumentare il numero di stranieri, i campi sono di ottima qualità e hanno un potenziale”.

Sul futuro:

“Sono uno che lavora giorno per giorno, due anni fa non mi aspettavo di fare questo passo nella mia carriera e ora sono molto felice di averlo fatto. Non si possono chiudere le porte o dire ‘non berrò da quest’acqua’. Sono molto tranquillo, molto felice di essere in Arabia e in una grande squadra. L’obiettivo è crescere come calciatore, maturare e poi, come quest’estate, qualsiasi cosa accada, accadrà”.

Sul Celta Vigo:

“Non è una questione di gioco, di giocatori o di allenatore. Hanno giocatori di alto livello, un allenatore di alto livello, un direttore sportivo di alto livello… È una squadra che può arrivare molto in alto, ma ci sono decisioni che non dipendono dal Celta. Hanno avuto sfortuna. Possiamo dirlo, non è che non ne traggano beneficio, è che gli stanno togliendo punti e da celtiano fa male perché vorresti che rispettassero il tuo club. Almeno trattare tutti allo stesso modo. Credo che le cose cambieranno. Anche gli arbitri non vogliono sbagliare e sono sicuro che torneranno e finiranno la stagione in modo tranquillo. Guardo ogni partita. Mi piacerebbe che vincessero sempre. A volte non è possibile, ma credo che meritino molto di più di quello che stanno vincendo”.

