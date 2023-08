Gabri Veiga sarà un giocatore dell’Al Ahli. Il giovane centrocampista spagnolo lascerà il Celta Vigo e firmerà un triennale da 12,5 milioni a stagione. Come riporta FootMercato, il calciatore ha iniziato le visite mediche a Parigi. Una volta ultimati i test di rito, il giocatore firmerà il contratto e volerà in Arabia Saudita per questa nuova esperienza.

Foto: Instagram personale