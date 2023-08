Gabri Veiga al Napoli! Una rincorsa dal 28 aprile e la svolta di ieri sera

Gabri Veiga è il super colpo del Napoli, siamo ormai in dirittura d’arrivo. Ieri sera vi avevamo anticipato che sarebbe stata la notte per mettere a posto tutti i dettagli per il talentuoso centrocampista del Celta Vigo classe 2002. Un po’ a sorpresa perché la trattativa sembrava essere entrata in una fase di stand-by. Invece, il Napoli ha lavorato tutta la notte per chiudere e ha trovato tutti gli accordi regalando a Rudi Garcia un talento straordinario. Al punto che Veiga è atteso presto in Italia per svolgere le visite con il suo nuovo club. Operazione sotto i 40 milioni (la clausola) e leggermente superiore ai 35, siamo davvero agli ultimi dettagli. Una trattativa, quella con il Celta Vigo, nata a sorpresa lo scorso 28 aprile quando Gianluigi Longari accostò Gabri Veiga al Napoli. Adesso siamo davvero agli ultimi passaggi burocratici.

Foto: Veiga Instagram