Gabigol si difende: “Sono convinto della mia innocenza. Ho sempre rispettato le regole”

L’ex attaccante dell’Inter, oggi in forza al Flamengo, Gabigol è stato sospeso per due anni in seguito all’accuse di frode in un test antidoping. Lo stesso calciatore ha pubblicato, sul suo profilo X, il seguente comunicato, nel quale afferma con convinzione la sua innocenza:

“Vorrei pronunciare e chiarire sulle cose che sono uscite oggi, sul fatto che sarei stato sospeso per una tentata frode all’esame antidoping. Nonostante il rispetto che ho verso la giustizia, ribadisco che mai ho tentato di ostruire o ingannare qualsiasi tipo di esame e confido di poter dimostrare la mia innocenza nelle prossime istanze. Fin dall’inizio della mia carriera ho sempre rispettato le regole del gioco e non ho mai fatto uso di sostanze proibite. Sono deluso dall’esito del procedimento, ma continuerò a collaborare con le autorità sportive. Sono convinto che la mia innocenza sarà provata e ripristinata. Grazie a tutti per il sostegno in questo periodo difficile”.

Foto: Twitter Gabigol