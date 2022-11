Gabigol: “Real Madrid non abbiamo paura, vogliamo vincere anche il Mondiale per club”

Ai microfoni di AS, L’ex attaccante nero-azzurro, e protagonista nella vittoria della Copa Libertadores con il Flamengo, Gabriel Barbosa ha parlato della sfida contro il Real Madrid: “Il Real Madrid è il più grande club al mondo ma noi abbiamo voglia di portare il trofeo in Brasile, sicuramente arriveremo alla partita preparati, ne sono sicuro. Ritorno in Europa? Ora sto benissimo al Flamengo e in Brasile, penso alla mia carriera un passo alla volta senza pensare troppo al futuro.”

Foto: Twitter Flamengo