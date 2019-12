Gabigol: “Non mi pento dell’Inter, ora sono più maturo. Futuro? Sogno la Premier”

Gabigol, attaccante dell’Inter in prestito al Flamengo, è intervenuto ai microfoni del The Sun tornando a parlare del suo futuro: “La Premier mi piace molto: è un mix di tecnica, forza e velocità, guardo sempre le partite. Vorrei giocare in quel campionato, è tra i migliori al mondo. Vincere la Premier dev’essere indescrivibile, ma ho un contratto con l’Inter e con il Flamengo fino a fino 2019. L’esperienza in nerazzurro? Sono diverso. Al mio arrivo in Europa ero giovane, dovevo imparare tanto. Ora sono più maturo, vivo il mio miglior momento. L’Europa è il luogo naturale per chi fa bene in Brasile, ma adattarsi non è mai facile. Non sono pentito di esserci andato: non mi sono piegato alle difficoltà, ho lavorato sempre al meglio perché credo in me”, ha chiuso Gabigol.

Foto: Twitter ufficiale Flamengo