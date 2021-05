Gabigol da record in Copa Libertadores: superati Zico e Pelé

Gabriel Barbosa, più conosciuto come Gabigol, sta battendo tanti record con la maglia del Flamengo nella massima competizione per club sudamericana. L’attaccante brasiliano, ex Inter, ha firmato infatti il suo 17° gol in Copa Libertadores superando Zico nella classifica dei marcatori del Flamengo in Libertadoers e Pelé in quella dei brasiliani.

“E’ un momento speciale per me, ho raggiunto un traguardo storico e lo dedico alla mia famiglia, così come ai miei compagni”, ha detto il brasiliano con conferenza stampa.

Foto: Twitter uff. Flamengo