Gabigol attacca l’Inter: “E’ sempre stata una spina nel fianco. Non volevano cedermi”

Gabigol, attraverso un’intervista al podcast Podpah, ha commentato la sua esperienza all’Inter attaccando il club: “Sono io che decido il mio futuro,perché che mi piaccia o no, è la mia vita. Non mi pento di essere tornato in Brasile. Volevo farlo,ma per me l’Inter è sempre stata una spina nel fianco. Perché non ho giocato e non mi lasciavano andare. Mi dicevo che avevo 18 anni, che avevo bisogno di giocare. Poi c’è stata l’opportunità per me di andare al Benfica, in quell’istante pensavo: ‘Ovunque, tranne che tornare all’Inter’. Sapevo che se fossi tornato in Brasile, sarei diventato capocannoniere. L’Inter non mi ha lasciato fare quello che volevo. Ho sempre voluto tornare al Santos. Il mio desiderio è sempre stato quello. Ma il Santos all’epoca era in difficoltà finanziare e lo è ancora. Poi ho parlato con Corinthians, São Paulo e alcune altre squadre. Volevo tornare in Brasile”.

FOTO: Twitter Gabigol