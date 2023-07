Gabbiadini, trattativa in stato avanzato con un club degli Emirati Arabi

Anche Manolo Gabbiadini può lasciare l’Italia. Dopo una trattativa con il Cagliari fin qui non materializzatasi e che ha portato il club di Giulini a fare altre scelte (Shomurodov), Il classe 1991 di proprietà della Samp sta valutando una nuova proposta. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, è in stato avanzato la trattativa con un club degli Emirati Arabi Uniti (Dubai) che potrebbe andare in porto molto presto.

Foto: Twitter Gabbiadini